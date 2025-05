"Allegro con brio", torna la rassegna musicale del Nicolini

Prende il via domenica 4 maggio la nuova edizione della rassegna musicale “Allegro con Brio”, promossa dal Conservatorio Nicolini in collaborazione con la Fondazione Teatri di Piacenza.

Cinque appuntamenti domenicali, tutti alle ore 17 e a ingresso libero, animeranno la Sala dei Teatini con un cartellone che affianca giovani musicisti in formazione e docenti del Conservatorio, tra repertori classici, romantici e contemporanei.

La rassegna si aprirà domenica 4 maggio alle ore 17 con l’Orchestra Fiati del Conservatorio Nicolini, diretta da Daniele Balleello. In programma musiche di Tramontano, Schwarz, Barnes, Reed e Rossini, con la partecipazione del trombettista Valentino Caico come solista, per un inizio energico e colorato che celebra la ricchezza timbrica degli strumenti a fiato.

Il secondo appuntamento, in programma domenica 25 maggio, sarà un raffinato omaggio al Classicismo galante francese con il concerto “Parigi galante”. I protagonisti, Elena Cecconi (flauto), Paolo Pinferetti (oboe), Antonio De Lorenzi (violino), Francesca Fabbri (viola) e Andrea Sala (contrabbasso), interpreteranno pagine di Cambini, Johann Christian Bach e Pleyel, evocando l’atmosfera salottiera dell’Europa illuminista.

Domenica 1 giugno sarà la volta di un appuntamento interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, con l’esecuzione integrale delle Sonate per violino e pianoforte. A esibirsi saranno Marco Rogliano al violino e Marco Alpi al pianoforte, interpreti di consolidata esperienza, per un pomeriggio all’insegna del dialogo sonoro più intimo e cameristico.

Il penultimo concerto della rassegna, domenica 8 giugno, porta il titolo evocativo di “Un soffio di Romanticismo”. Il clarinettista Ivano Rondoni, il cornista Alfredo Pedretti e il pianista Giuseppe Merli daranno voce alle composizioni di Jenner e Reinecke, due autori che incarnano con eleganza e passione lo spirito romantico tedesco.

Gran finale domenica 15 giugno con l’atteso concerto dell’Orchestra Sinfonica “Antonino Votto” del Conservatorio di Piacenza, emblema dell’attività sinfonica e formativa dell’istituzione. Sotto la direzione del maestro Massimiliano Caldi l'orchestra eseguirà Opus1, concerto dedicato alle Sinfonie n. 1 di Haydn, Mozart e Beethoven. Un programma di straordinario valore artistico dedicato agli esordi dei grandi maestri del classicismo.

"La rassegna 'Allegro con Brio' rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per il nostro Conservatorio: un’occasione per valorizzare il talento dei nostri giovani musicisti, affiancato dall’esperienza dei nostri docenti – ha sottolineato il presidente del Nicolini Massimo Trespidi durante la conferenza stampa che si è tenuta nella Sala dei Teatini -. È un’iniziativa che testimonia la vitalità del Nicolini e il suo costante impegno nel promuovere la cultura musicale non solo all’interno dell’istituzione, ma anche a beneficio della città di Piacenza. Ringraziamo la Fondazione Teatri e il Comune di Piacenza per il loro prezioso supporto in questo percorso di crescita e condivisione." Presente all’incontro con i giornalisti anche il direttore del Conservatorio Roberto Solci: “'Allegro con Brio' non è solo una rassegna di concerti: è il riflesso della nostra idea di formazione musicale, che si nutre del dialogo tra generazioni, del confronto tra stili e della capacità di vivere la musica con passione e rigore. Abbiamo costruito un programma che accosta repertori diversi, dai capolavori classici alle suggestioni romantiche e contemporanee, offrendo ai nostri studenti e al nostro pubblico un’esperienza autentica e coinvolgente. Siamo orgogliosi di presentare un cartellone di così alto valore artistico, nella splendida cornice della Sala dei Teatini."

“Si rafforza la collaborazione tra Conservatorio Nicolini e Fondazione Teatri di Piacenza, nel segno dell’attenzione ai giovani musicisti. Anche quest’anno, si aprono alla città le porte della meravigliosa Sala dei Teatini per la ormai storica rassegna “Allegro con Brio”. Dichiara Cristina Ferrari, direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza -. Cinque concerti domenicali a ingresso libero, che spazieranno tra diversi repertori e vedranno impegnati gli allievi e i docenti del Conservatorio, in una proficua connessione tra formazione e palcoscenico. Questa rassegna testimonia il legame sempre più solido tra l’università musicale piacentina e la Fondazione Teatri, che proseguirà con la quarta edizione del Festival Musicmediale e il debutto di una nuova opera lirica con musica elettronica”.

Tutti i concerti si terranno presso la Sala dei Teatini, via Scalabrini 9, Piacenza. Ingresso libero fino a esaurimento posti.