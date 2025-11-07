Aperitivo con l'autore, tre incontri alla biblioteca di Borgonovo

La biblioteca comunale di Borgonovo ospita Aperitivo con l’autore, una mini rassegna dedicata alla lettura e agli autori locali.

Sono previsti tre incontri, di cui il primo si terrà sabato 15 novembre per poi proseguire sabato 24 gennaio e infine sabato 21 febbraio con inizio sempre alle 17. Si parte sabato 15 novembre con Enrico Giustacchini e il suo Il giudice Albertano e il caso degli indizi impossibili. Sabato 24 gennaio sarà invece la volta di Gabriele Dadati con il suo Le ali del piccolo principe.

Chiuderà, sabato 21 febbraio, Marco Bosonetto, autore piemontese piacentino d’adozione, con il suo Tutti innocenti. I tre incontri si concluderanno con un aperitivo che sarà offerto a tutti i presenti.