Apre i battenti il Piccolo museo di storia naturale

«Sarà il nostro Museo». Con queste parole l'assessore alla cultura Christian Fiazza ha ufficialmente aperto i battenti del Piccolo Museo di Storia Naturale, allestito in via temporanea nello Spazio Mostre di Palazzo Farnese. Un intervento costato complessivamente 18mila euro, di cui 8mila messi dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che ha richiesto un lavoro di squadra per rimettere a disposizione dei cittadini e delle scuole un patrimonio che comprende reperti mineralogici e malacologici e animali tassidermizzati provenienti da tutto il mondo. «Questo sarà il museo di tutta la città di Piacenza – ha detto Fiazza – Se oggi abbiamo questa soluzione lo dobbiamo alla capacità di Piacenza di collaborare e di confrontarsi per soddisfare una necessità importante. Il Piccolo Museo avrà le stesse funzioni delle altre sezioni dei Musei Civici di Palazzo Farnese, ma soprattutto dalla settimana prossima accoglierà le scuole di Piacenza, elementari, medie e non solo, per i vari laboratori didattici che sono ancora gestiti dall'Associazione di Storia Naturale esattamente come prima e che si terranno nell'ala sinistra: abbiamo già ricevuto parecchie adesioni e saranno molto istruttivi per i nostri ragazzi».

