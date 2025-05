Arci Festa con talk, laboratori, proiezioni, musica e tanti altri eventi

Torna ARCI FESTA di Arci che, quest'anno, sarà "in circolo" e aprirà le porte dei circoli e degli spazi cittadini, abbracciando lo slogan "Oltre i muri", cuore della campagna nazionale di tesseramento dell'Arci: un invito a superare ogni tipo di barriera. L'ingresso a tutti gli eventi è sempre libero.

Partecipano nove diversi soggetti della rete Arci: Circolo ARCI Belleri, Circolo ARCI Tre Rose, Rathaus, Vinilica, Nō Studio, Cinemaniaci, Concorto, Dappertutto e BUS1 (Festival Beat). L'iniziativa culturale è sostenuta dalla Regione all'interno del progetto Itinere - anteprima di Strati della Cultura.

Si parte giovedì 15 maggio a Palazzo Ghizzoni Nasalli (via Gregorio X, 9 a Piacenza) alle 21.30 con "Borders", selezione corti a cura di Concorto Film Festival su storie di confini e di chi li attraversa.

Venerdì 16 in via Castello, 63/A a Piacenza alle 18.30 "Talk [Nō Frames]" a cura di Nō Studio sul cinema emergente con narrazione e proiezione dei corti "The Eggregore's Theory" di Andrea Gatopolous, realizzato con l'AI e candidato ai David di Donatello, e "Guided Meditation" di Desirèe Alagna per Machinema. Seguirà dibattito con i registi.

Sempre venerdì al cinema Capitol di Fiorenzuola (in Largo Gabrielli) alle 21.30 "Going Underground", docufilm sui Gaznevada e sulla musica underground a cura di Cinemiaci con SunER Cinema. Proiezione e dibattito con il regista del documentario.

Il terzo appuntamento di venerdì inizierà alle 23 al Circolo Arci Tre Rose (sempre in Largo Gabrielli a Fiorenzuola) con Vintage Violence, underground punk/garage rock. Dj set Il Matti Teckfood e Dj Set Teeepeee.

Sabato 17 maggio si apre la mattina alle 10 al Rathaus (in via Giordani, 4) a Piacenza con "Jurassic Rat": workshop, proiezioni e talk fino alle 18.30 (tra gli ospiti Margherita Fontana e Andrea Cau sull'immaginario dei dinosauri (tema attorno al quale ruoteranno tutti gli eventi).

Sempre sabato al Circo Arci Belleri (in Corso Vittorio Emanuele II, 299 a Piacenza) dalle 18.30 "Talk: dalle radici del Festival Beat al futuro del Bleech - due festival migranti" con Massimiliano "Ufo" Schiavelli (Zen Circus), Gianni Fuso Nerini (Festival Beat) e Riccardo Covelli (Bleech Festival). E alle 20 Aperitivo Beat con dj set.

Alle 22 il sabato sera si sposta al Circolo Vinilica (Strada per Carpaneto, 4 a Cadeo) due dj set con Alex Neri (Planet Funk) e CarloAlberto.

Domenica 18 maggio si torna al Rathaus alle 17 con Live "I fatti di cronaca" (cantautoriale/alternative per voce e chitarra).

Sempre domenica ai Giardini Sonori (Stradone Farnese, 41 a Piacenza) dalle 18 Dappertutto presenta: dj set Dayante e Micromecha. Live Materazi Future Club (electro-punk calcistico con le tracce audio vintage del Calcio).