Arte, dialogo e laboratorio: entrare nei processi creativi tra artisti e pubblico

L’arte non si esaurisce nell’opera, ma vive nel momento in cui entra in dialogo con chi la osserva. È lo spazio di Incontri Fuoriluogo, in via Felice Frasi 8 a Piacenza, il ciclo di Artist’s Talk & Lab promosso da Fuoriluogo Arte in collaborazione con Concorto Film Festival: tre appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo contemporaneo, tra dialogo pubblico, ricerca e pratica laboratoriale. L’obiettivo è quello di abbattere la barriera tra opera e spettatore, trasformando la galleria in un ambiente vivo di confronto.

Il calendario si articola in tre incontri complessivi: il primo appuntamento si è già svolto il 9 maggio con la regista Micol Roubini, dando avvio alla rassegna. Il percorso proseguirà il 23 maggio con la fumettista Caterina Bonomelli e si concluderà il 30 maggio con l’artista Claudia Losi.

Ogni giornata si articola in tre momenti: ore 15.30 talk gratuito, alle 16.30 coffee break con biscotti e domande, alle 17.00 il laboratorio su prenotazione (10 posti, 15 euro).

Il primo incontro con Micol Roubini ha mostrato la forza del progetto: il lavoro sul film "La Montagna Magica" ha aperto una riflessione sul rapporto tra cinema, comunità e paesaggio, a partire da territori complessi come quelli vicini alla più grande cava di amianto d’Europa. L’incontro con gli abitanti e il paesaggio si è trasformato in narrazione condivisa. Nel laboratorio, invece, un esercizio di ascolto collettivo ha guidato i partecipanti nella descrizione del suono come esperienza personale, fino alla costruzione di una mappa sonora comune.

«La collaborazione tra Concorto Film Festival e Fuoriluogo Arte nasce da una visione condivisa dell’arte come spazio di incontro e partecipazione», afferma Veronica Cavalloni, presidente di Fuoriserie APS. «L’obiettivo è rendere l’arte un’esperienza viva, capace di abbattere le distanze tra artisti e pubblico».