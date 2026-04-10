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Biblioteca di Ziano, la gestione passa a Officine Gutenberg

Si allarga la rete di biblioteche gestite dalla cooperativa sociale

Mariangela Milani
|1 ora fa
Biblioteca di Ziano, la gestione passa a Officine Gutenberg
1 MIN DI LETTURA
La gestione della biblioteca comunale di Ziano è passata in capo alla cooperativa sociale Officine Gutenberg. Ad occuparsi di  prestiti e catalogazione degli oltre 9 mila volumi sono Elisabetta Pallavicini (bibliotecaria), Marco Bersani (aiuto bibliotecario) coordinati da Gianluca Misso. I due operatori sono presenti il giovedì mattina, tra le 9 e le 12, mentre il martedì e sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18, l’apertura e gestione è affidata alla squadra di volontari che già in precedenza si occupava della biblioteca. Con quella di Ziano si allarga la rete di biblioteche gestite da Officine Gutenberg. In Valtidone ci sono anche quelle di Sarmato e Pianello. La stessa cooperativa gestisce anche le biblioteche di Gragnano e Rottofreno insieme alle biblioteche di Castelvetro e Monticelli.
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