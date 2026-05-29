Biblioteche comunali, al via il nuovo appalto triennale

La gestione delle Biblioteche comunali per il triennio 2026-2029, affidata alla cooperativa Archivistica e Bibliotecaria CAeB, si annuncia con una serie di novità importanti che riguardano, innanzitutto, l’estensione delle fasce di operatività per alcune sedi: dal mese di giugno, la Sezione Ragazzi “Giana Anguissola”, all’interno di Palazzo di San Pietro, sarà accessibile anche il lunedì pomeriggio (tradizionale giorno di chiusura) dalle 15 alle 19, mentre da settembre 2026 aumenterà di 4 ore settimanali l’apertura della Biblioteca Besurica, che agli orari attuali aggiungerà un ulteriore pomeriggio di apertura.

Ampliamento del servizio anche per la Biblioteca Dante, la cui nuova sede al civico 46 di viale Alighieri sarà inaugurata ufficialmente giovedì 4 giugno alle 11 e garantirà l’orario continuato dalle 9.30 alle 19 dal lunedì al venerdì, nonché il sabato mattina dalle 9.30 alle 13.30. Si incrementa di dieci ore settimanali, dunque, il presidio culturale nel quartiere – che sino ad oggi restava chiuso il mercoledì pomeriggio e nella pausa tra le 13 e le 15 - aggiungendo un ulteriore elemento all’attesa per la scoperta dei nuovi spazi realizzati grazie ai fondi europei Atuss – Pr Fesr Emilia Romagna 2021-2027, sulla base del progetto il cui studio era stato finanziato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Complessivamente, le ore oggetto di appalto passano dalle attuali 590 settimanali a 646, per arrivare a regime nel 2027, quando sarà completata anche la riqualificazione della Passerini Landi sempre con fondi Atuss, con un totale di 665 ore alla settimana. Un incremento che permette di investire risorse non solo nella funzionalità delle sedi decentrate, con particolare attenzione alle esigenze delle scuole secondarie vicine al comparto di viale Dante e ai giovani fruitori della “Giana Anguissola”, ma anche di potenziare i servizi di catalogazione, comunicazione, promozione della lettura, attività didattiche e valorizzazione del patrimonio digitale.

Dal settembre di quest’anno, gli spazi al piano terra e al 1° piano della Biblioteca Passerini-Landi saranno aperti sino alle 20, incluso il salone Monumentale che resterà a disposizione per conferenze e incontri pubblici sino a quell’ora. Grazie all'apertura di entrambi i piani la biblioteca potrà garantire – sempre sino alle 20 – ben 201 postazioni per lo studio, a fronte dei 77 posti presenti nelle sale a piano terra. A conclusione dei lavori di riqualificazione, le sale a scaffale aperto e i posti destinati allo studio aumenteranno considerevolmente.

L’appalto aggiudicato a CAeB, per un importo complessivo di 2.350.291,99 per tre anni, conferma la Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria nei servizi delle biblioteche comunali e riguarda i servizi di accoglienza e assistenza al pubblico, prestito bibliotecario, gestione e sorveglianza degli spazi, servizi di reference (anche di tipo specialistico per il fondo antico), prestiti interbibliotecari, intersistemici e riproduzione di documenti, gestione del patrimonio documentario, attività di catalogazione, iniziative redazionali e di comunicazione, promozione della lettura e attività didattica per le scuole, valorizzazione del patrimonio digitale, servizi per il Polo bibliotecario.