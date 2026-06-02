Biblioteche, la nuova gestione porta più ore e più postazioni

Nuovi orari e nuovi spazi: la nuova gestione delle biblioteche comunali per il triennio 2026-2029, affidata alla cooperativa Archivistica e Bibliotecaria CAeB, porta con sé novità importanti, presentate dall’assessore alla cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza e dal responsabile delle biblioteche comunali Graziano Villaggi l’altro giorno nel salone monumentale della Passerini-Landi. Le modifiche riguardano, innanzitutto, l’estensione delle fasce di operatività per alcune sedi: dal mese di giugno, la Sezione Ragazzi “Giana Anguissola”, all’interno di Palazzo di San Pietro, sarà accessibile anche il lunedì pomeriggio (tradizionale giorno di chiusura) dalle 15 alle 19, mentre da settembre 2026 aumenterà di 4 ore settimanali l’apertura della Biblioteca Besurica, che agli orari attuali aggiungerà un ulteriore pomeriggio di apertura.

Ampliamento del servizio anche per la Biblioteca Dante, la cui nuova sede al civico 46 di viale Alighieri sarà inaugurata ufficialmente giovedì 4 giugno alle 11 e garantirà l’orario continuato dalle 9.30 alle 19 dal lunedì al venerdì, nonché il sabato mattina dalle 9.30 alle 13.30.