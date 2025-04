Bobbio, al museo Mcm la donazione Cacopardi

Il Museo Collezione Mazzolini di Bobbo si arricchisce di nuove opere, come desiderava Rosa Mazzolini che ha consegnato alla comunità piacentina la sua notevole collezione d’arte. Nasce così la nuova Sala Cacopardi, quindici opere donate da Pasquale Cacopardi in ricordo del figlio Antonio, prematuramente scomparso nel 2016, ci sono lavori di grandi nomi: Emilio Vedova, Jannis Kounellis, Mario Schifano, Paolo Icaro, Ettore Spalletti, sei opere del piacentino Bot e ancora di Giulio Turcato, Virgilio Guidi, Emilio Scanavino e un disegno-ritratto firmato da Filippo De Pisis, datato 1931. Oltre a questa sala, è stata inaugurata la Sala degli artisti contemporanei, con l'opera di Romano Bertuzzi “Trasfigurazione della Madonna Sistina di Raffaello” e un lavoro di Franco Marrocco, docente e direttore dell’Accademia di Brera. Entusiasta il pubblico intervenuto, il vescovo Adriano Cevolotto e il sindaco Roberto Pasquali hanno sottolineato l'importanza di questo ampliamento della preziosa raccolta. Un volano anche per il turismo culturale.

