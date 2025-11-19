Borgonovo, ecco com'era la rocca quando fu eretta nel 1427

La scoperta di alcune lettere di un duca visconteo, un gruppo di appassionati di storia locale e la potenza della grafica digitale: è questo il mix che ha consentito alla rocca di Borgonovo di “ringiovanire” di seicento anni. È stato infatti ricostruito in 3D l’aspetto della fortezza fatta erigere, a partire dal 1427, dal duca di Milano Filippo Maria Visconti sul sedime del vecchio castrum comunale.

L’occasione è stata offerta dal 150° anniversario del passaggio da residenza gentilizia a cuore della vita civile di Borgonovo. Il 13 settembre 1875, infatti, dopo la morte di Carlo Zandemaria, ultimo esponente del casato feudatario del borgo dal 1691, la rocca fu acquistata dal Comune per trasformarla nella propria sede.

Protagonista della serata celebrativa che presenterà il risultato del lavoro svolto – in programma venerdì 21 novembre alle 21 nell’auditorium – non sarà dunque solo quel rogito, unico documento dell’acquisizione, bensì la ricostruzione dell’aspetto che la fortezza aveva in età viscontea, frutto del lavoro del comitato culturale “Storia di Qua – La nostra terra racconta”.