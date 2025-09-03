Campus Teatro, il Municipale fa scuola

promosso dalla Fondazione Teatri Piacenza che fino a sabato - quest'anno anche negli spazi della Sala dei Teatini - vedrà protagonisti 135 bambini e ragazzi, di cui 90 provenienti dalla scuola primaria,, che affiancheranno l'organico dell'. Tra creatività e gioco,del campus sarà sabatocon lonato dai laboratori.A guidare i giovani partecipanti in questi giorni sarà il baritono e formatoredel progetto. «L'anno scorso abbiamo lavorato su Puccini, quest'anno il soggetto dello spettacolo è incentrato sulle opere di, a quarant'anni dalla scomparsa - spiega Tansini -. Nello specifico lavoreremo sulla trilogia "I nostri antenati”, composta dai celebri romanzi "Il barone rampante”, "Il visconte dimezzato” e "Il cavaliere inesistente”, con un focus pomeridiano su "Le città invisibili” per un viaggio tra fiaba e filosofia». I laboratori saranno condotti da una squadra di professionisti di alto profilo nel settore della formazione musicale, teatrale, performativa e dell'immagine: insieme a Tansini, il progetto vede la partecipazione didella Compagnia Teatraledi Piacenza, dell'illustratoree dalle ombristeAlla Sala dei Teatini, il violinistae la violoncellistacondurranno l'attività musicale con i giovani strumentisti. A coordinare e dirigere l'organico orchestrale composto da Orchestra Farnesiana e Orchestra CinqueQuarti saràmusicali. «Quest'anno abbiamo arricchito l'offerta coinvolgendo Stefano Stabilini, docente dell'Università Politecnico di Milano, e». E ancora con loro, l'illustratore Silvio Boselli e l'attricedella Compagnia Teatrale Kabukista, che curerà inoltre la regia dello spettacolo finale.Momento atteso di quest'edizione sarà quello tra giovedì 4 e venerdì 5 quando sarà il momento della magica "notte al Municipale”, nella quale i bambini saranno chiamati a vivere una grande avventura e un'esperienza da ricordare all'interno degli spazi del teatro. «Dormiranno con il loro sacco a pelo nella sala degli scenografi e questa sarà davvero un'esperienza unica - commentaè la prima volta che succede nel nostro teatro. Tra i principali obiettivi del Campus c'è quello di trasformare il teatro in uno spazio da vivere e condividere, non un semplice luogo nel quale assistere a spettacoli».«Il progetto insegna a bambini e ragazzi l'arte, la bellezza ed è quindi un seminare per il futuro - ha commentatol'altra mattina salutando i partecipanti - Penso che questa sarà per loro un'esperienza veramente importante».