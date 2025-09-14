Carolina Migli Bateson in tour nei teatri di Chicago e New York City: «Un'esperienza emozionante»

L’attrice e regista piacentina Carolina Migli Bateson è rientrata a Piacenza dopo la tournée teatrale che l’ha vista protagonista a Chicago e a New York, dove si è esibita, ricevendo critiche positive, di fronte a studenti universitari, artisti e pubblico generico. Ha tenuto spettacoli, ma anche incontri per condividere la sua esperienza, in “work in progress”. L’attrice ha fatto tappa allo Stage Centre Theatre Illinois, al Wirtz Centre for The Arts e, sempre a Chicago, al Logan Centre e al Lunar Salón. Il gran finale era a New York, dove per vari giorni si è esibita al Flea Theater.

«Un’esperienza unica - ha detto l’attrice e regista -. Ho affrontato un pubblico sempre diverso, tanti gli stimoli... gli americani sono innamorati dell’Italia e della nostra cultura perciò hanno apprezzato gli inserimenti in lingua italiana, che ho volutamente inserito negli spettacoli mentre il resto l’ho tradotto in inglese proprio per questa tournée. C’è chi ha preso un volo aereo solo per venirmi a vedere... è stato molto emozionante! A New York, poi, il pubblico era particolare e molto attento. Il Flea Theater ospita e produce nuovi lavori ed è sostenuto da grandi star come Sigourney Weaver, Liam Neeson e Marina Abramovic. Lì, a un certo punto mi ha raggiunta anche il drammaturgo Edoardo Callegari (per “Giornale notturno” di Jan Fabre)».

Ora Carolina guida gli ChezActors e cura la stagione del teatro di Grazzano Visconti, ma il prossimo anno tornerà negli Usa: «Mi hanno già messa in cartellone».