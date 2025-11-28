Cattolica, studiare in Cina con Double degree
Si apre una nuova opportunità per gli studenti magistrali in Global Business Management dell’ateneo piacentino
Mariangela Milani
|1 ora fa
Si apre una nuova opportunità per gli studenti magistrali in Global Business Management dell’ateneo piacentino di Università Cattolica. Una nuova opportunità che li proietta direttamente in Cina. Da quest’anno infatti agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Global Business Management, della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, viene offerta la possibilità di studiare per un anno (il secondo di magistrale) nella prestigiosa Fudan University di Shangai, considerata delle migliori università di tutta la Cina. L’offerta viene inserita nel percorso Double degree. Al termine dell’anno trascorso in Cina studenti e studentesse potranno annoverare, oltre alla laurea magistrale in Global Business Management (la tesi la si discute in Italia), anche un master in International Business.
«Ci apriamo per la prima volta al mondo asiatico e alla Cina» dice il direttore del corso di laurea magistrale, Emanuele Vendramini. «Per i nostri studenti e studentesse – aggiunge - si tratta di un’ulteriore possibilità che viene offerta grazie alla collaborazione con l’ufficio relazioni internazionali».