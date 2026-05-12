Certificazione internazionale Cattolica sempre più globale

La Facoltà di Economia e Giurisprudenza, sede di Piacenza-Cremona ha ottenuto l’esclusivo accreditamento in ambito business di AACSB International. Fondata nel 1916, AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) è il più longevo organismo di accreditamento globale per le business school e la più ampia rete di formazione manageriale che collega studenti, docenti e imprese in tutto il mondo.

«L’accreditamento AACSB riconosce le istituzioni che hanno dimostrato un orientamento all’eccellenza in tutti gli ambiti, tra cui didattica, ricerca, sviluppo dei curricula e apprendimento degli studenti», ha dichiarato Stephanie M. Bryant, executive vice president e chief accreditation officer di AACSB. «Congratulazioni - prosegue - alla Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Campus di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica e al preside Marco Allena per aver ottenuto l’accreditamento; esprimiamo il nostro apprezzamento all’intero team, inclusi amministrazione, docenti, personale e studenti, per il contributo dato al conseguimento di questo prestigioso riconoscimento».

Garanzia dei più elevati standard qualitativi, l’accreditamento AACSB promuove nuovi approcci nel campo della formazione manageriale a livello globale. Di conseguenza, meno del 6% delle istituzioni nel mondo che offrono programmi di laurea in ambito business possiede l’accreditamento AACSB. Con questa ratifica, un totale di 1.086 istituzioni in 71 Paesi e territori ha ottenuto l’accreditamento AACSB in ambito business. Inoltre, 195 istituzioni dispongono di un accreditamento supplementare AACSB per i programmi di accounting. Il Rettore dell’Università Cattolica Elena Beccalli ha commentato: «L’accreditamento AACSB realizza un obiettivo prioritario del Piano strategico 2026-28, dal momento che uno dei suoi pilastri riguarda la valorizzazione della proiezione internazionale dell’Ateneo. L’accreditamento della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, che ringrazio per l’intenso lavoro condotto in questi anni, testimonia la capacità dell’Università Cattolica di coniugare eccellenza accademica, innovazione e attenzione all’esperienza degli studenti in una prospettiva sempre più globale».