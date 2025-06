Cinquant'anni di carriera per Dj Vaccari, stasera grande festa in Piazza Cavalli

Dj Francesco Vaccari festeggia il mezzo secolo di mestiere dato che iniziò, appena maggiorenne, a Radio Piacenza nel 1975. «Fu la settima radio libera a nascere in Italia - ricorda - la sede era all’ultimo piano del palazzo di via Borghetto in cui abitava il fondatore, che era il compianto dottor Comolli. Salivi le scale e in un attimo eri “on-air”, una vera magia».

Per celebrare questo storico anniversario Vaccari ha fatto le cose in grande. L’appuntamento è per stasera, sabato 14 giugno, in piazza Cavalli, con una festa che si intitolerà “50th Dance Piacenza Balla”, che vedrà il dj piacentino affiancato da tanti amici per un programma che si preannuncia ricco.

«Prima di tutto trasformeremo la piazza in una discoteca anni 70/80 con le luci e gli effetti dei locali in cui ho iniziato questo mestiere - spiega ci saranno diversi dj set ma anche amici artisti che si esibiranno dal vivo: Marco Rancati, il musicista P. Lion, (pseudonimo di Pietro Paolo Pelandi), i “The Soundlovers”, gruppo di musica dance nato negli anni ‘90, la cantautrice Neja, la cantante e disc jockey colombiana Carolina Màrquez, Roberto Turati e Steven Zucchini impegnati nel dj set e per finire il Placentia Gospel Choir di Francesco Zarbano. Ma avremo anche tante coreografie ad accompagnare i momenti musicali. Il tutto con il patrocinio del Comune di Piacenza e la partnership di Avis (che festeggia il 70° di fondazione) e un importante main sponsor come Bossoni Auto».

Insomma, una grande serata a ingresso libero, che però non sarà l’addio alla consolle di Vaccari: «Ad ogni anno che passa assicuro ai miei famigliari che è l’ultimo scherza - ma poi ci ripenso, farò così anche per il 2025». Una festa per celebrare cinquant’anni di musica con l’innata capacità di far ballare svariate generazioni, dai giovani degli anni 70 a quelli di oggi.