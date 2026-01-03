Con le foto di Bruno Cremona rivivono 60 anni di vita locale

Trenta foto dell’immenso patrimonio fotografico di Bruno Cremona saranno esposte in via permanente al piano terra dell’ex scuola di Piozzano, di lato il palazzo comunale, in piazza dei Tigli. Negli stessi locali, utilizzabili anche come sala di rappresentanza polivalente per le esigenze della comunità locale, troveranno casa gli Alpini e anche l’associazione Combattenti e Reduci di Piozzano, mentre al piano superiore ci sarà la biblioteca. Tutt’attorno, alle pareti, verranno affissi gli scatti dello storico fotografo agazzanese, classe 1922, scomparso nel 2017 dopo aver documentato con la sua macchina fotografica decenni di storia tra Agazzano, Gazzola, Gragnano e Piozzano. La mostra permanente delle foto di Bruno Cremona, a Piozzano, si accompagnerà, all’interno della stessa sala, con altro materiale legato alla storia locale e alla cultura del territorio.