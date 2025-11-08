«Cosa devo mangiare?» Come costruire la propria dieta

Si intitola «A ogni pancia la sua dieta, conosci te stesso e costruisci la tua salute nel piatto» il libro presentato l’altra sera nel salone d’onore di Villa Braghieri a Castelsangiovanni. L'autrice, la gastroenterologa Samanta Mazzocchi, in dialogo con la giornalista e conduttrice di Telelibertà Marzia Foletti, ha parlato del libro che vuole essere una sorta di guida. Un aiuto per insegnare alle persone come calibrare al meglio la propria dieta.

«Sono partita da una domanda che spessissimo mi viene rivolta dai miei pazienti, che mi chiedono: cosa devo mangiare?». Il libro è una sorta di piccolo manuale che, partendo da ciò che la letteratura classica indica come metodi per ovviare le varie patologie (reflusso, intolleranze, gastriti) aggiunge consigli su come costruire la propria dieta, intesa come strumento di prevenzione nutrizionale.