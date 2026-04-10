Cultura e turismo: strategie per il futuro di Piacenza a "Nel mirino"

Piani strutturati per aumentare l'attrattività, eccellenze da valorizzare e un continuo confronto con altre realtà dell'Emilia Romagna. Cultura e turismo vanno a braccetto a Piacenza, due facce della stessa medaglia che meritano un approfondimento per capire quali saranno le strategie da mettere in atto per uno sviluppo futuro. Se ne parlerà questa sera a “Nel Mirino” che torna puntuale come ogni venerdì alle 21 su Telelibertà.

Nello studio della conduttrice Nicoletta Bracchi, accompagnata dalla giornalista di “Libertà” Patrizia Soffientini, ascolteremo le voci dell'assessore alla cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza, del consigliere comunale e presidente del Conservatorio Nicolini Massimo Trespidi, del sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e del vicesindaco di Castell'Arquato Umberto Boselli. Tanti gli argomenti trattati, dagli eventi fieristici al circuito enogastronomico, oltre all'analisi di dati su Piacenza e provincia e a un possibile piano per la valorizzazione turistica del territorio. Interverranno poi Luca Burgazzi, assessore al turismo del Comune di Cremona, e Lorenzo Lavagetto, assessore al turismo del Comune di Parma. Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it