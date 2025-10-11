Dagli assedi ai matrimoni dei vip: il castello di Rivalta compie mille anni

castello di Rivalta che, con la chiesa dove oggi - 11 ottobre - alle 16.30 arriverà il vescovo Adriano Cevolotto per la messa, festeggia mille anni di vita, di avventure, di pezzi di storia, di incredibile bellezza e anche di insegnamento: colpito dalle cannonate, infatti, è rimasto in piedi, è rinato. E oggi è tra i più fotografati d’Italia dai turisti di tutto il mondo, patria scelta dallo stilista Margaret d’Inghilterra, i galà, i restauri, le scoperte da lasciare a bocca aperta gli archeologi, il fantasma del cuoco Giuseppe e non solo, i matrimoni degli ultra-vip, e poi gli assedi che non possono mancare in un castello che si rispetti e che in questo caso restano incisi nei muri. Sono oltre 400 i castelli nel Piacentino. Ma oggi uno diventa una vera e propria reggia, almeno nel cuore dei tantissimi che qui hanno di sicuro almeno un ricordo: è ilche, con la chiesa dove oggi - 11 ottobre - alle 16.30 arriverà il vescovoper la messa,, di avventure, di pezzi di storia, di incredibile bellezza e anche di insegnamento: colpito dalle cannonate, infatti, è rimasto in piedi, è rinato. E oggi è tra i più fotografati d’Italia dai turisti di tutto il mondo, patria scelta dallo stilista Giorgio Armani per l’ultimo saluto e anche dall’eroe dei Dardanelli Enrico Millo , solo per citarne due. Esempio vivo dell’economia curtense medievale, il borgo, tutto intorno al maniero, ospitava già dal 1515 ogni mercoledì un mercato, tanto era felice e lungimirante la sua economia. E per descrivere il castello, di certo, non basterebbe un libro, e neppure un’enciclopedia: citiamo il magnifico salone quattrocentesco lungo 23 metri, i vessilli usati dalle navi cristiane alla battaglia di Lepanto, le “incursioni” dell’adorabile scatenata, i galà, i restauri, le scoperte da lasciare a bocca aperta gli archeologi,e non solo, i, e poi gliche non possono mancare in un castello che si rispetti e che in questo caso restano incisi nei muri.

Pensiamo a Bianchina, moglie di Obizzo Landi detto "Versuzo", personaggio che sembra uscito da un romanzo. E anche un po’ dall’Iliade: infatti la bellezza di Bianchina, pari a quella di Elena di Troia, attira l’attenzione di Galeazzo Visconti. Il principe la insedia, la insedia, la insedia, fino a quando il marito di lei non rivolge contro al milanese gli armati. E allora Visconti cinge d’assedio la rocca di Rivalta, dando origine a tutta un’altra storia. Fiat pax? Ma no. La popolazione e Rivalta soffrirono depredazioni e danni altre volte, anche nel 1746, durante la guerra fra austriaci e franco-spagnoli, quando venne distrutto in parte il castello, la canonica fu saccheggiata e il parroco percosso.

Oggi - e con tanti eventi nelle prossime settimane - è però il tempo di dire “Buon compleanno” al castello custodito per oltre 700 anni dalla famiglia Landi, e che sembra uscire per fortuna da una fiaba e non più da una guerra. Arrivano i primi auguri: tra cui quelli del principe e gran maestro del sovrano militare dell’ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, John Dunlap: l’augurio è che «Rivalta sia non solo bellezza e storia ma anche segno di armonia tra tradizione e futuro, di fede e impegno civile». In tarda serata, i fuochi d’artificio, visibili anche dalla sky-line incredibile che toglie il fiato ogni volta che qualcuno percorre il ponte di Tuna.