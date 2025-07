Dal 10 agosto torna il Festival di circo teatro Lultimaprovincia: il programma completo

Questa mattina, 30 luglio, nella sede della Fondazione di Piacenza e Ligevano, è stato presentato il programma della 34° edizione de Lultimaprovincia, il festival di circo teatro che ogni estate riempie piazze, cortili e giardini con acrobazie, risate e poesia.

Da oltre trent’anni Manicomics Teatro porta avanti questo progetto con passione e anche quest’anno – grazie al sostegno della Fondazione, della Regione Emilia-Romagna, del Ministero della Cultura e dei Comuni coinvolti – il festival torna a colorare l’estate piacentina, dal 10 agosto al 10 settembre.

La manifestazione toccherà piacenza e ben 14 comuni della provincia: Alta Val Tidone, Bobbio, Cadeo, Carpaneto, Castel San Giovanni, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Podenzano, Rivergaro, Rottofreno, Travo, Vigolzone. insieme a loro, collaborano anche Asp-Città di Piacenza e, naturalmente, Manicomics Teatro.

«Questa 34° edizione - hanno spiegato gli organizzatori - è dedicata con affetto e riconoscenza a Fabio Piazzi, amico e collaboratore che continua a camminare con noi in ogni spettacolo, in ogni risata, in ogni piccolo miracolo che il teatro sa regalare».

Lultimaprovincia non è solo un festival: è una festa dell’arte per tutti, gratuita, all’aria aperta, nelle piazze più belle della nostra terra. è un invito a fermarsi, a guardare in alto mentre un acrobata sfida la gravità, a commuoversi insieme a uno sconosciuto davanti alla fragilità di un clown, a ridere di gusto per una battuta che sa di vita vera. Un festival che, anche quest’anno, sarà un piccolo esercito disarmato in cammino: da valle a valle, da piazza a piazza, porterà la forza gentile dell’ironia, dell’empatia e della poesia.

IL CALENDARIO

Il viaggio del festival comincia sabato 10 agosto ad Alta Val Tidone, in Piazza Combattenti, con lo spettacolo “Il Tony” di Manicomics TeatroCirco. Alle ore 21 si alza il sipario sulla 34ª edizione con un'esibizione di clown contemporaneo, fatta di poesia, ironia e ritmo.

Dopo una breve pausa, si riparte Sabato 17 agosto a Travo, in Piazza Trento, sempre alle ore 21, con “Mythos” della compagnia Artemakìa Circo: uno spettacolo potente e suggestivo, che fonde mito e circo contemporaneo.

Domenica 18 agosto ci si sposta a Bobbio, nella splendida Piazza del Duomo, per assistere a “Gran Cabaret Madera” del Circo Madera, tra giocoleria, teatro e momenti di autentica meraviglia.

Il giorno dopo, Lunedì 19 agosto, sarà la volta di Vigolzone, in Piazza del Castello, dove andrà in scena “Virtual Reality” della compagnia Dekru: uno spettacolo visivo sorprendente che gioca tra teatro fisico e immaginazione.

Martedì 20 agosto, a Gragnano, in Piazza della Pace, i Dekru tornano con “Anime Leggere”, un’altra perla del loro repertorio visivo ed emozionante.

Il tour prosegue mercoledì 21 agosto alla pista di pattinaggio di San Nicolò, in Via Dante Alighieri, dove sarà riproposto “Virtual Reality” in una versione adatta anche a un pubblico nuovo.

Dopo qualche giorno, Domenica 25 agosto, il festival arriva a Gossolengo, in Piazza Roma, con “Lusìn” della Compagnia Hanami: uno spettacolo sospeso tra acrobatica e poesia.

Lunedì 26 agosto a Villò di Vigolzone, nel giardino dell’Oratorio, Manicomics Teatro presenta “Titus e Romek”, uno spettacolo di clown contemporaneo pensato per le famiglie, capace di parlare a tutte le età.

Martedì 27 agosto a Tuna di Gazzola, dietro la chiesa del paese, andrà in scena “To Play or Not to Play” della compagnia Lanutti & Corbo, tra risate, musica e acrobazie.

Mercoledì 28 agosto a Rottofreno, presso la pista di pattinaggio di Via Tobago, Fabio Lucignano porta in scena “Sebastian Burrasca”, un clown contemporaneo stravagante e irresistibile.

Giovedì 29 agosto, in Piazza del Pellegrino a Roveleto di Cadeo, ci sarà “Menù del Giorno” della Compagnia Bella Vita, una cena surreale tra gag, risate e talento circense.

Venerdì 30 agosto doppio appuntamento ancora a Tuna di Gazzola:

Alle 18:30, Manicomics Teatro presenta “Il Circo delle Emozioni”, uno spettacolo dedicato ai più piccoli, tra clownerie e leggerezza.



Alle 21:00, Teatro delle Foglie porta “Cartoon Toylette”, un vortice di gag visive e comicità gestuale.



Sabato 31 agosto il mese si chiude a Castel San Giovanni, in Piazza Casaroli, con “Lost in Rock” dei Freakclown, un concerto clownesco che miscela rock, teatro fisico e umorismo.

Il mese di settembre si apre martedì 3 a Podenzano, in Piazza Ghisoni, con “Pop Beans” dei Jashgawrosky Brothers, clown contemporanei e musicisti, capaci di sorprendere con ogni oggetto che toccano.

Giovedì 5 settembre il festival arriva a Carpaneto, in Piazza XX Settembre, con “La Riscossa del Clown” della Compagnia Madame Rebiné: una satira tenera e comica sul nostro tempo.

Venerdì 6 settembre si torna a Rivergaro per una serata doppia:

Alle 18:30, in Piazzetta Sormani, Manicomics Teatro presenta “I Popolli Unplugged”, uno spettacolo musicale per famiglie dal sapore folk e buffo.



Alle 21:00, in Piazza Paolo Araldi, tornano i Freakclown con “Lost in Rock” per chi se lo fosse perso (o vuole rivederlo!).



Il gran finale è fissato per mercoledì 10 settembre a Piacenza, al Teatro Manicomics di Via Scalabrini 19. Alle ore 21 andrà in scena “Elements” della Unknown Company (Svizzera), una chiusura in grande stile tra acrobatica, musica e pura meraviglia.