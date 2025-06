Dalla Francia a Gragnano per costruire bellezza, via al progetto di Scuola edile

Cantieri-scuola all'insegna della bellezza con protagonisti giovani studenti francesi nel territorio comunale di Gragnano. "Un progetto che si rinnova dopo quello organizzato l'anno scorso ad Agazzano - spiega il presidente dell'Ente Scuola edile di Piacenza Matteo Raffi -. Un progetto Erasmus in cui la Scuola edile crede tantissimo con l'obiettivo di coinvolgere ogni anno sempre più comuni nella nostra provincia".

Nella mattinata di oggi, venerdì 27 giugno, è stata firmata la convenzione tra l’Ente Scuola edile di Piacenza e il Comune di Gragnano per consentire l’apertura dei due cantieri-scuola, dove un gruppo di giovani francesi proveniente dalla Vandea potrà sperimentare tecniche e professionalità. "Un'iniziativa che permette ai giovani di crescere e apprendere tecniche di lavoro preziose per quello che sarà il loro futuro professionale - precisa Raffi - e, allo stesso tempo, consente far conoscere le peculiarità del nostro territorio e il valore dei nostri professionisti".

Il gruppo, proveniente dalla regione della Vandea, arriverà a Piacenza domenica 29 giugno. Si tratta di dieci apprendisti francesi, (cinque ragazzi e cinque ragazze), accompagnati da un docente. Sono apprendisti, già assunti da ditte, che studiano presso il Centro di formazione professionale Btp Cfa Vendée, dove i giovani possono imparare i mestieri dell’edilizia, attraverso un efficace sistema di alternanza scuola-lavoro. In particolare, hanno tra i 17 e i 18 anni e sono motivatissimi pittori edili, che stanno per affrontare l’esperienza di un soggiorno di lavoro in Italia. Dopo una formazione dedicata alla sicurezza, lavoreranno nei cantieri-scuola fino a venerdì 11 luglio. Sabato 12 luglio ripartiranno per la Francia.

Due le aree interessate dai cantieri-scuola: il giardino di via Carella e piazza Marconi. I ragazzi, sotto la guida del docente Luca Ravizzini, si dedicheranno alla riqualificazione delle aree indicate, con interventi sia di pulitura, anche dei monumenti, che di abbellimento e decorazione di manufatti presenti. "Lavoreranno sulla bellezza - il commento della sindaca di Gragnano Patrizia Calza -, e credo non ci sia nulla di meglio. Sono sicura che la nostra comunità li farà sentire a casa".

I giovani francesi soggiorneranno ad Agazzano e non vedono l’ora di intraprendere questa nuova esperienza di formazione e di condivisione.