Disparità tra uomini e donne: «120 anni per recuperare»
Nella puntata di Red Flags in onda su Telelibertà alle 20.30 si parlerà anche del gender gap
Nicoletta Marenghi
|2 ore fa
Centoventi anni per colmare la disparità tra uomini e donne in vari ambiti, come lavoro e stipendi. Partirà dal cosiddetto «gender gap» la nuova puntata della trasmissione Red Flags, condotta dalla giornalista Nicoletta Marenghi, in onda domani sera alle 20 30 su Telelibertà.
La puntata prevede anche una trasferta nella sede della Regione Emilia per parlare con l’assessora alle Pari Opportunità Gessica Allegni della campagna di sensibilizzazione antiviolenza intitolata «Non sono tua».
Ospiti della puntata anche Nadia Pompini Fariselli, presidente del Tavolo provinciale antiviolenza che illustrerà quanto emerso dai questionari distribuiti nei comuni piacentini relativi alla sicurezza urbana e infine Claudia Salvarani della Questura di Piacenza parlerà dell’attività di prevenzione nelle scuole e di Youpol, app gratuita per le segnalazioni dei cittadini.