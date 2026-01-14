Ecco i turtlìtt di Mirella e Guido tra tradizione e beneficenza

Qual è il loro segreto? Forse il fatto che li cuociano nello strutto, ma questo spiega soprattutto la straordinaria leggerezza dell’impasto. Forse il ripieno fatto come una volta e strabordante (non c’è nulla di peggio dei turtlì tt “magri” e vuoti) e custodito gelosamente da Mirella. O più probabilmente che li preparano con amore, lo stesso che li tiene uniti da sessantatré anni. Mirella Bonelli e Guido Scaffardi si preparano anche quest’anno alla loro “impresa di Sant’Antonio”: impastare e cuocere migliaia di turtlìtt e sprelle in vista di questo fine settimana di festa. Lo faranno da venerdì pomeriggio e poi per le due giornate di sabato e domenica nella loro casa alla Puglia di Calendasco, dove il Trebbia finisce nel Po e l’aria ha una fragranza dolce, grazie ai coniugi Scaffardi.

Per loro è una tradizione: l’obiettivo è sempre benefico dato che tutto il ricavato viene devoluto all’istituto “Don Orione” di Borgonovo. Anche per i piacentini però è una tradizione andare dai coniugi Scaffardi per Sant’Antonio: il viavai di macchine e persone che ogni anno si vede alla Puglia in queste giornate dimostra infatti che i turtlìtt di Mirella e Guido, se non sono i migliori, ci vanno molto vicino.