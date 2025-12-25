«Emozioni», la mostra di Roberto Guarnieri: pittore del reale

Nel salone d’onore del castello di San Giorgio è stata inaugurata la mostra personale di Roberto Guarnieri, il pittore del reale. E’ la terza esposizione nel paese dove vive e dove dipinge. Le emozioni sono il filo conduttore della mostra, che conta circa 40 opere della sua produzione. I volti, la natura della pianura, del Nure, l’ecologia, la guerra, sono i temi affrontati con la sua linea ed il suo colore.

La mostra è stata patrocinata e caldeggiata dal Comune di San Giorgio e dalla sua amministrazione che ha concesso i locali. Presente la sindaca Donatella Alberoni con la sua giunta e consiglieri comunali, ed il consigliere regionale sangiorgino Giancarlo Tagliaferri.

La presentazione della pittura di Guarnieri e del fil rouge della mostra è stata affidata alla critica d’arte Silvia Bonomini, che ha evidenziato il rapporto con il reale come uno degli aspetti centrali del lavoro del pittore Guarnieri, «un reale che è interpretazione emotiva e morale di ciò che accade».

La mostra «Emozioni» di Roberto Guarnieri sarà aperta dalle 16 alle 19 nei giorni feriali e dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 nei giorni festivi fino al 28 dicembre. Dal 29 dicembre al 6 gennaio 2026 si potrà visitare su appuntamento telefonando al numero 3479049144.