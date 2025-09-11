Festival del Pensare, in corso le prove dello spettacolo d’apertura

A Piacenza si respira già l’energia dell’inizio: da questa mattina, giovedì 11 settembre, sono in corso le prove dello spettacolo che aprirà il Festival del Pensare Contemporaneo, con gli studenti di Scuola Futura impegnati a Teatro Farnese per mettere a punto gli ultimi dettagli. Un assaggio di ciò che ci aspetta nelle prossime ore e che darà ufficialmente il via a questa intensa quattro giorni di incontri, arte e riflessioni.

La prima giornata si apre - come detto - oggi alle 16.30 a Palazzo Farnese con "Scoprire il contemporaneo", a cura delle scuole: una presentazione delle performance nate dai laboratori didattico-innovativi e dalle installazioni artistiche realizzate dagli studenti.

Dalle 18.00 il festival si sposta in Piazza Cavalli per l’inaugurazione ufficiale con la sindaca Katia Tarasconi e il curatore Alessandro Fusacchia. Subito dopo, spazio a Pensare la musica, con i concerti filosofici guidati da Andrea Colamedici e Maura Gancitano, in compagnia di Anna Castiglia, Emma Nolde, Giulia Mei, N.A.I.P. e Nayt, oltre a Francesco Bianconi (Baustelle) in dialogo con Fabrizio Gargarone.

A chiudere la serata, alle 21.30 sempre in Piazza Cavalli, Andrea Colamedici dialogherà con Antonio Scurati sul suo celebre romanzo M. Il figlio del secolo.