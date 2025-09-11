Festival del Pensare, in corso le prove dello spettacolo d’apertura
Al Teatro Farnese gli studenti di Scuola Futura preparano la performance che inaugurerà la prima giornata. Il programma parte alle 16.30 a Palazzo Farnese
Redazione Online
|2 ore fa
A Piacenza si respira già l’energia dell’inizio: da questa mattina, giovedì 11 settembre, sono in corso le prove dello spettacolo che aprirà il Festival del Pensare Contemporaneo, con gli studenti di Scuola Futura impegnati a Teatro Farnese per mettere a punto gli ultimi dettagli. Un assaggio di ciò che ci aspetta nelle prossime ore e che darà ufficialmente il via a questa intensa quattro giorni di incontri, arte e riflessioni.
La prima giornata si apre - come detto - oggi alle 16.30 a Palazzo Farnese con "Scoprire il contemporaneo", a cura delle scuole: una presentazione delle performance nate dai laboratori didattico-innovativi e dalle installazioni artistiche realizzate dagli studenti.
Dalle 18.00 il festival si sposta in Piazza Cavalli per l’inaugurazione ufficiale con la sindaca Katia Tarasconi e il curatore Alessandro Fusacchia. Subito dopo, spazio a Pensare la musica, con i concerti filosofici guidati da Andrea Colamedici e Maura Gancitano, in compagnia di Anna Castiglia, Emma Nolde, Giulia Mei, N.A.I.P. e Nayt, oltre a Francesco Bianconi (Baustelle) in dialogo con Fabrizio Gargarone.
A chiudere la serata, alle 21.30 sempre in Piazza Cavalli, Andrea Colamedici dialogherà con Antonio Scurati sul suo celebre romanzo M. Il figlio del secolo.