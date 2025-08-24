Sunday, August 24

Fiorenzuola, il cardinale Zuppi parlerà della "Laudato sì"

Il presidente della Cei atteso il 15 ottobre in occasione della festa di San Fiorenzo

Donata Meneghelli
August 23, 2025|2 ore fa
A dieci anni dalla pubblicazione dell’enciclica “Laudato sì”, la comunità cristiana e civile di Fiorenzuola è invitata a riflettere sui suoi contenuti sotto la guida di una figura d’eccezione: il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Zuppi ha accettato l’invito del parroco di Fiorenzuola, monsignor Giuseppe Illica, e interverrà la sera del 15 ottobre, nei giorni della festa patronale di San Fiorenzo.
A Piacenza Zuppi era venuto per l’ultima volta nel 2023 in due occasioni: in marzo per la veglia per la pace in San Giuseppe Operaio e in settembre ospite al Festival del pensiero contemporaneo in un Palazzo Gotico gremito. A Fiorenzuola arriverà ora in occasione della festa del patrono San Fiorenzo che vedrà celebrare importanti anniversari: i cinquecento anni dalla consacrazione della chiesa Collegiata di San Fiorenzo, i cento anni dalla nascita di servizi parrocchiali per l’infanzia (la materna San Fiorenzo) e del gruppo Scout che nasceva un secolo fa nel capoluogo della Valdarda, incontrando poi l’ostilità del governo fascista che voleva il monopolio delle associazioni giovanili.
