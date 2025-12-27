Liberta - Site logo
Giovane artista di Agazzano espone in una galleria a Taiwan

Un quadro di Ileana Casarola, 27 anni, è stato selezionato per una mostra a Taipei che raccoglie opere delle nuove generazioni della pittura contemporanea italiana

Mariangela Milani
|3 ore fa
Ileana Casarola
Ileana Casarola
1 MIN DI LETTURA
Un quadro di una giovane pittrice agazzanese,  Ileana Casarola di 27 anni, è esposto a Taipei. Nella capitale taiwanese la giovane espone «Veiled», quadro scelto tra le opere chiamate a rappresentare la pittura contemporanea italiana all’interno della mostra allestita alla Shung Ye Gallery.
L’esposizione, in corso fino al 28 dicembre, si intitola «Echi di luce: la nuova generazione della pittura contemporanea italiana». Casarola è stata selezionata insieme ad un nucleo ristretto, una decina in tutto, di artisti che come lei sono stati a chiamati a rappresentare con le loro opere le tendenze della pittura italiana di oggi.
Il quadro di Ileana Casarola esposto a Taiwan
Il quadro di Ileana Casarola esposto a Taiwan
«L'opera è nei toni del blu - spiega Casarola - con sovrapposizioni di giallo brillante, tocchi di rosso». «Questo quadro - aggiunge  rientra nel filone che rappresenta tutto il mio iter artistico, basato sulla rappresentazione di atmosfere nebbiose caratterizzate da bagliori che simboleggiano la propensione dell'animo umano, anche in periodi non semplici come quello attuale, verso una forza vitale».  

