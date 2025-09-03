Gossolengo, convegno sulla biodiversità e sulla lotta al gambero "alieno"

Canali artificiali e biodiversità, necessità irrigue e tutela ambientale. E, in mezzo, la lotta al gambero della Louisiana, specie aliena che minaccia i nostri gamberi di fiume. Si parlerà di questo martedì 9 settembre a Gossolengo nella giornata di convegno dal titolo “Acqua, prevenzione e biodiversità: tra ricerca e innovazione”, organizzato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con Anbi Emilia Romagna, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, l’Ente Parchi del Ducato e l’Università di Pavia. L’appuntamento sarà dalle 9.30 alle 16 alla biblioteca di Gossolengo, in via Soprani 34.