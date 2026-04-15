Guido Zurlino, tra viaggi e parole: «Così l’inglese mi ha cambiato la vita»

Un passaporto segnato da decine di visti, una vita trascorsa incollato alla passione per la lingua inglese, i viaggi, la fotografia e la musica. E' il profilo di Guido Zurlino, giornalista, traduttore e instancabile viaggiatore, ospite ieri del programma Lo Specchio su Telelibertà, condotto e ideato da Nicoletta Bracchi. Un percorso personale e professionale che si muove tra mondi diversi, tenuti insieme da una curiosità mai esaurita e da una passione profonda per l'idioma di Albione.

«Volevo fare altro, magari il chitarrista rock - racconta Zurlino - ma l’amore per l’inglese mi ha aperto il mondo, anche dal punto di vista lavorativo. A volte sono gli incontri casuali, più ancora del talento, a cambiarti la strada». E proprio un incontro si rivela decisivo: quello con un ex collaboratore di Urania e vice direttore della rivista Atlante, che lo introduce al giornalismo di viaggio e gli apre prospettive inattese. «Da lì è iniziato tutto — racconta — e da quel momento ho perso il conto dei miei viaggi». Traduttore dall'inglese di riconosciuto spessore, Zurlino ha collaborato con alcune delle principali case editrici italiane — da Mondadori a Rizzoli, da Longanesi a Il Saggiatore — traducendo oltre duecento titoli e affiancando all’attività editoriale quella giornalistica, con reportage e articoli dedicati al viaggio. «Il traduttore ha un ruolo fondamentale: può determinare il successo di un libro. È un lavoro invisibile, ma decisivo».

Alle radici della sua vocazione internazionale c’è anche la storia del nonno, emigrato negli Stati Uniti passando da Ellis Island: «Forse nasce da lì il mio legame con l’America». Un legame rafforzato dalla Beat Generation e vissuto in prima persona: «Volevo fare il musicista, facevo il busker, erano anni di grande libertà». Negli Stati Uniti ha vissuto a Springfield, vicino a Lowell, città di Kerouac. Prima della scrittura, aveva iniziato Architettura, poi abbandonata: «Ho capito che non faceva per me». Poi l’ingresso alla casa editrice piacentina La Galassia e poi il passaggio a Urania come traduttore. Accanto alle lingue, resta centrale la musica con la chitarra sempre presente e incontri significativi come quello con Pete Seeger. Nel corso della conversazione emerge anche il rapporto con la lingua italiana.

«L’inglese è straordinario, ma l’italiano ha sfumature uniche. Imparare l'inglese? Più immersione, più esperienza diretta, magari vivendo all’estero». Viaggiatore “inside”, come si definisce, Zurlino ha attraversato anche l’Asia, rimanendo segnato soprattutto dall’India: «Colori, profumi, suoni che ti cambiano lo sguardo». Uno sguardo che torna anche nel suo lavoro di traduttore: «L'emozione della prima traduzione. A venticinque anni tradussi “Feathertop” di Nathaniel Hawthorne, una storia sull’inganno delle apparenze».

Vigorelli 1971: il giorno in cui il rock si fermò

Un ricordo che ha il sapore della storia e dell’adolescenza, quello rievocato da Guido Zurlino pensando al concerto “shock” dei Led Zeppelin del 5 luglio 1971 al Vigorelli di Milano. «Ero lì, tra il pubblico — racconta — e dopo pochi minuti tutto si interruppe. Ma quell’attimo è rimasto sospeso nel tempo». All’inizio sembrava una serata come tante, con l’energia elettrica di una generazione che cercava nella musica un linguaggio nuovo. Poi, lentamente, qualcosa cambia: urla, sirene, il suono secco dei lacrimogeni, una puzza acre. «All’epoca — ricorda — certe tensioni facevano quasi parte del paesaggio, non ci sembrava nulla di così insolito». Ma il fumo comincia a invadere il prato, si insinua sotto il palco, confonde lo sguardo. I brani si interrompono, riprendono a fatica.