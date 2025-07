I bimbi di Rio Torto a scuola di giornalismo

I bambini e le bambine di Rio Torto a "scuola" di giornalismo. Per una mattina il centro estivo nelle campagne tra Borgonovo e Castel San Giovanni ha ospitato il direttore del Gruppo Libertà Gian Luca Rocco. Dopo i precedenti incontri con forze dell’ordine, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni ora è toccato al direttore di Libertà sottoporsi al fuoco di fila di domande dei piccoli iscritti al centro estivo.

Al direttore di Libertà i bambini e le bambine di Rio Torto hanno chiesto come funziona il mondo del giornalismo, come si diventa giornalisti e come si organizza il lavoro in una redazione e come un giornalista debba approcciarsi alle notizie. "Il giornalista – ha spiegato – deve essere empatico. Deve cioè entrare in comunione di sentimenti con le persone e i fatti che descrive, ma deve saperli raccontare con distacco".

In cambio i bambini del centro estivo hanno presentato al direttore uno ad uno gli animali che popolano la fattoria di Rio Torto.