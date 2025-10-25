I Cavalli hanno 400 anni e meritano una mostra

Il fotografo dall’alto del cestello elevatore scatta foto molto ravvicinate alla statua equestre di Alessandro Farnese. C’è curiosità fra i passanti, tanti scattano a loro volta delle foto. Il lavoro sul cestello appare decisamente professionale, ma non siamo di fronte a un’azione in vista di un restauro, le immagini ad alta definizione servono alla mostra che Banca di Piacenza realizzerà con il patrocinio del Comune per celebrare i 400 anni della statua di Alessandro, emblema della città insieme a Ranuccio, e di una rottura stilistica verso il barocco da parte dello scultore Francesco Mochi . Fu Ranuccio Farnese a volere questa doppia celebrazione, una sua statua e una per suo padre Alessandro che poi risulta decisamente superiore in quanto a innovazione e bellezza. Mochi ci lavora dal 1620 al 1625.

E’ stata assunta una delibera di giunta per rendere possibile l’utilizzo delle foto di questi straordinari e amati monumenti equestri. Ma delle caratteristiche specifiche della mostra si parlerà a suo tempo, quando verrà presentata l’iniziativa.