«Il mondo agrario viaggia veloce, la facoltà sarà pronta»
Il nuovo preside: si ha spesso una visione un po’ datata dell’agricoltura. Nel futuro ci sono AI, droni, tecniche genetiche
Filippo Lezoli
|1 ora fa
Luigi Lucini, nuovo preside della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali della Università Cattolica
Cammina nel futuro per coglierne le opportunità, dall’Intelligenza artificiale e all’utilizzo dei droni, sapendo però bene dove sono piantate le sue radici. Il nuovo preside di Scienze agrarie, alimentari e ambientali vede così la facoltà al cui vertice è da pochi giorni. Ordinario di Chimica Agraria dell’Università Cattolica, dove è direttore del Laboratorio di metabolomica, allo scoccare del 51 esimo compleanno, Luigi Lucini ha aggiunto anche il ruolo di preside di facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, succedendo a Pier Sandro Cocconcelli.