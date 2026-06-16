«Il mondo agrario viaggia veloce, la facoltà sarà pronta»

Cammina nel futuro per coglierne le opportunità, dall’Intelligenza artificiale e all’utilizzo dei droni, sapendo però bene dove sono piantate le sue radici. Il nuovo preside di Scienze agrarie, alimentari e ambientali vede così la facoltà al cui vertice è da pochi giorni. Ordinario di Chimica Agraria dell’Università Cattolica, dove è direttore del Laboratorio di metabolomica, allo scoccare del 51 esimo compleanno, Luigi Lucini ha aggiunto anche il ruolo di preside di facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, succedendo a Pier Sandro Cocconcelli.