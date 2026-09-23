Il Verdi contadino rivive a Sant’Agata: domenica un concerto-reading

Proseguono gli appuntamenti di “Fa_Re Spazio”, la rassegna nata nel 2025 per valorizzare, attraverso la musica e la cultura, quegli spazi che, pur subendo nel tempo diverse destinazioni d’uso, presentano architetture caratterizzanti di un certo territorio. Dopo il grande successo della riapertura della Ex Chiesa delle Benedettine, qualche settimana fa, prossimo evento è in programma questa domenica 27 settembre alle 18.30 con “Invento il vero - l’apparenza e la sostanza”, concerto-reading dedicato alle musiche di Giuseppe Verdi nell’area parcheggio di Villa Verdi, a Sant’Agata di Villanova. L’evento - inserito nell’ambito delle iniziative di “Summer Opera Valley”, promosso dall’associazione “I Parchi della Musica”, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano - proporrà una riflessione su ciò che questi territori rappresentavano per il Maestro, in relazione alla sua “operatività” contadina che ha influenzato le onomatopee e i rimandi visivi che permeano la sua immensa produzione musicale. La proposta artistica è fatta di ascolti mirati, rarità, intermezzi descrittivi e curiosità, che abiteranno la location individuata a fianco di Villa Verdi a Sant’Agata, ora in procinto di essere interamente restaurata.