In un podcast tornano a parlare i giovani ribelli del Romagnosi

L’inizio è il primo novembre del 1924. Sono passati oltre cento anni, ma nel podcast “I ribelli del Romagnosi” sembra fosse ieri: il merito va a una trentina di studenti dell’istituto provenienti da classi diverse, dalla prima alla quinta, chiamati a raccontare un periodo storico preciso della loro scuola. È quello racchiuso in una parte dell’archivio storico del Romagnosi, passato al setaccio da un manipolo di insegnanti (Benedetta Barbieri, Martina Letterelli, Salvatore Mortilla e Alberto Rossi) che hanno poi pensato di dare la parola ai documenti: il risultato è appunto il podcast “I ribelli del Romagnosi” uscito ufficialmente su Spotify in una data simbolica come è il 25 luglio (data della caduta del fascismo, nel 1943) e composto da due brevi puntate che è piacevole ascoltare.