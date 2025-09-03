“Intervallo d’arte” alla Galleria Ricci Oddi tra bellezza e buon cibo

Riprende nei primi tre venerdì di settembre, dalle ore 13, l’iniziativa della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi “Intervallo d’arte”: brevi visite a tema condotte dalla direttrice Lucia Pini seguite, per chi lo desidera, da una pausa pranzo comune nel giardino della Galleria. Un ottimo modo, dopo le vacanze estive, per combattere lo stress da rientro concedendosi una pausa di serenità e bellezza tra le opere in collezione per poi consumare il proprio panino o packed lunch nel bellissimo giardino che circonda l’edificio di Giulio UIisse Arata. Si comincia venerdì 5 settembre con una visita dedicata al capolavoro dello scultore Arturo Martini, “La Pisana” per poi proseguire venerdì 12 con un breve percorso, che vedrà al centro le opere di Antonio Mancini.

Chiuderà infine l’iniziativa il 19 settembre un appuntamento riservato ai dipinti di Antonio Fontanesi, uno degli artisti più amati dal collezionista Giuseppe Ricci Oddi. Come nel corso della passata edizione di maggio, le visite avranno una durata di circa 30-40 minuti così da lasciare il tempo di godere con tranquillità della pausa pranzo comune nel giardino della Galleria. L’iniziativa si rivolge in particolare ai residenti in città o a chi la frequenta per motivi di lavoro o di studio e intende offrire un’occasione di approfondimento culturale, ribadendo come la consuetudine alla frequentazione dei luoghi d’arte sia in grado di creare all’interno della propria quotidianità rigeneranti spazi di conoscenza, serenità e benessere. Il prezzo del biglietto di ingresso, comprensivo della visita guidata con la direttrice, è di 9 euro (ridotto 5 euro). Il programma: venerdì 5 settembre, ore 13 La Pisana di Arturo Martini: “la donna più interessante di tutti i tempi”, venerdì 12 settembre, ore 13 Antonio Mancini: “furiosa applicazione” e “interno eccesso di materia”, venerdì 19 settembre, ore 13 Antonio Fontanesi: “natura e sentimento”.