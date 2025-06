La Banda dell'Esercito celebra i 107 anni del Genio

Nei giorni scorsi nella caserma “Tenente Filippo Nicolai”, sede del 2° Reggimento Genio Pontieri, si è tenuto il Concerto del Solstizio, evento organizzato per celebrare i 107 anni dell’Arma del Genio e, contestualmente, ricordare la Seconda Battaglia del Piave del 24 giugno 1918, nota anche come “Battaglia del Solstizio", risolutiva per bloccare l’ultima offensiva austro-ungarica durante la Prima Guerra Mondiale.

Il “Concerto del Solstizio”, fortemente voluto dal 2° Reggimento Genio Pontieri, ha permesso di avviare una raccolta fondi a sostegno delle Pink Ambassador, progetto lanciato una decina di anni fa dalla Fondazione Umberto Veronesi ETS, dedicato alle donne guarite da sindromi tumorali tipici del mondo femminile.

Al concerto hanno assistito le autorità civili e militari di Piacenza accolte dal comandante della Brigata Genio, generale di Brigata Gianluca Dello Monaco e dal comandante del 2° Reggimento Genio Pontieri, colonnello Daniele Paradiso.

In rappresentanza della Fondazione Veronesi, era presente Annamaria Parola, responsabile delle relazioni istituzionali e dei progetti internazionali, che nel suo intervento ha ricordato gli obiettivi cardine perseguiti da Fondazione: finanziare il progresso scientifico erogando borse di studio in favore di ricercatori e ricercatrici, sostenere progetti di altissimo profilo scientifico e promuovere attività di prevenzione e divulgazione scientifica.

Il “Concerto del Solstizio”, presentato da Marilena Massarini, è stato interpretato dalla Banda dell’Esercito, diretta per l’occasione dal Maestro maggiore Antonella Bona. La Banda, complesso musicale istituzionale rappresentativo dell’Esercito Italiano, fondata nel 1964, è diretta dal luglio 2019 dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila.

La serata si è conclusa con la consegna simbolica alla Fondazione Veronesi dell’assegno derivante dalla raccolta fondi avviata e che resterà aperta ancora per un mese circa.