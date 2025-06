La Bandaliga a tutto rock, tra sette giorni a Campovolo

La Bandaliga, storica cover band piacentina dedicata a Luciano Ligabue, è stata selezionata per esibirsi sul Tribute Stage del Campovolo venerdì 20 giugno, nell’anteprima del grande concerto del rocker di Correggio. Un riconoscimento importante per il gruppo, nato 25 anni fa tra le campagne di San Protaso, e oggi tra le più longeve tribute band d’Italia. L’evento, atteso da oltre 20mila persone, celebrerà i 30 anni di Certe notti con due giorni di musica, film, radio, cibo e festa nella RCF Arena. La Bandaliga, attualmente in tour per il 25° anniversario, ha calcato oltre 2mila palchi in tutta Italia e si esibirà anche con Max Cottafavi, chitarrista storico di Ligabue. Il gruppo collabora anche con Marco Ligabue nello show DNA Ligabue e nel 2019 ha prodotto un docufilm per i 20 anni. Ora festeggia con la sua prima volta a Campovolo.