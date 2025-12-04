La cattedrale svela il suo nuovo volto: «Un lavoro importante»

Mattina con sorpresa in piazza Duomo. La cattedrale ha svelato il suo nuovo volto. È infatti stata rimossa l’impalcatura dalla facciata, dove il marmo rosso Verona e l’arenaria sono riapparsi ai piacentini in tutta lo loro vivacità. «Un lavoro importante» cominciato lo scorso marzo, come sottolinea Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici della Diocesi Piacenza-Bobbio, di cui «va apprezzato in modo particolare la rimozione delle strisce bianche che comparivano nella parte superiore fra i blocchi di arenaria».

Restano ancora da ripulire poco più di due metri da terra, ma con la fine dell’anno tutta la facciata sarà completamente sgombra, pronta per essere ammirata dai piacentini.