La forza straordinaria delle vite comuni: su Telelibertà nasce "Storie di voi"

I volti di uomini e donne che vivono in città e in provincia. I racconti in prima persona di chi ha scelto di dedicare il proprio tempo al volontariato, al variegato mondo dell’arte e della cultura, al proprio sport preferito o a sogni che con impegno e passione sono divenuti realtà. Tutto questo sarà al centro di “Storie di voi”, la nuova rubrica targata Gruppo Libertà nata per dare spazio all’incredibile straordinarietà delle persone comuni. Un progetto ideato da Marzia Foletti e realizzato da Marco Vincenti, con il contributo del collega Marcello Tassi, degli operatori Gianfranco Di Silvestro e Davide Scaravaggi, e di Alessandra Colpo e Sara Groppi alle grafiche e montaggio. Una squadra che ha scelto di mettersi in ascolto del territorio per raccogliere voci, esperienze e testimonianze capaci di raccontare la ricchezza umana che attraversa la provincia, da Piacenza fino a Ottone.

Ogni pillola, della durata di tre minuti, è una piccola finestra aperta su vite che hanno saputo trasformare la quotidianità in un percorso unico. Storie di volontariato, di lavoro, di musica, di teatro, di natura e di sport: frammenti preziosi narrati in prima persona da chi ha scelto di seguire una passione, di diventare risorsa per la propria comunità o di inseguire un sogno ancora in costruzione. Storie semplici e al tempo stesso straordinarie, perché capaci di restituire il senso profondo di cosa voglia dire vivere pienamente il proprio territorio.

La nuova rubrica partirà sabato 6 dicembre, all’interno del Tgl di Telelibertà - sul canale 76 del digitale terrestre e su teleliberta.tv - e accompagnerà il pubblico ogni sabato, con un appuntamento fisso pensato per sorprendere, emozionare e, perché no, anche ispirare. Sarà un viaggio attraverso luoghi spesso poco conosciuti ma ricchi di significato: dai castelli dove il lavoro si fonde con l’arte, alle cabine di regia delle associazioni che ogni giorno si mettono al servizio degli altri; dalle palestre in cui si tramandano valori e consigli di vita, agli spazi creativi dove giovani musicisti coltivano speranze e ambizioni.

Le telecamere attraverseranno la provincia alla ricerca di nuove voci, nuove energie e nuove prospettive. Storie raccontate direttamente da chi le vive, e proprio questa immediatezza è la forza del progetto: un racconto autentico, sincero, che mette al centro le persone e la loro capacità di trasformare anche i gesti più semplici in qualcosa di unico.