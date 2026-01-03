La Vicobarone che fu si arricchisce sui muri di nuove gigantografie

La mostra fotografica diffusa lungo le vie di Vicobarone si arricchisce di una nuova una foto. Una gigantografia che ritrae “strada nuova”, la strada cioè che nei primi decenni del Novecento venne costruireta per collegare l’abitato a Santa Maria della Versa. La nuova gigantografia sarà affissa nelle prossime settimane, la collocazione esatta è ancora da trovare, e si aggiungerà alla carrellata di circa 40 maxi fotografie che ritraggono luoghi, persone, scorci della Vicobarone che fu.