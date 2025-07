L'abbraccio di Palazzo Farnese a Nina Zilli

A volte ritornano, è così è stato per Nina Zilli, che ieri sera, mercoledì 23 luglio, è finalmente tornata a cantare in patria, nella sua Piacenza, dopo anni dall’ultimo concerto nel nostro territorio. La cantautrice di Gossolengo, all’anagrafe Maria Chiara Fraschetta, si è esibita davanti una platea emozionata, ospite della rassegna Klimt ladies di Fedro Cooperativa nel cortile di Palazzo Farnese.

In scaletta una carrellata di successi, da "50 Mila" a "L’amore verrà", "Mi hai fatto fare tardi" e "L'amore è femmina", insieme a un brano inedito, "My Blue", dedicato alla figlia Anna Blu, tratto dal nuovo album in uscita entro alla fine dell’anno.