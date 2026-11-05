L’avvocata-scrittrice: «La voce dei minori se la coppia esplode»

Balliamo sotto la pioggia, perché è così che la vita ci insegna, senza attendere la fine della tempesta per farlo. Paradigma di resilienza e di vitale ottimismo, inattesa (dagli adulti, talvolta) rivincita dei più giovani. “Ballare sotto la pioggia. Famiglie, separazioni, rinascite” è il titolo del romanzo con cui l’avvocata Grazia Ofelia Cesaro, con una più che trentennale carriera nel campo del diritto di famiglia e minorile nazionale e internazionale (studio in Milano), ha debuttato nella narrativa.

Il libro, edito da Feltrinelli, ha guadagnato il premio Pontremoli Città del libro e della famiglia. Domani Cesaro sarà a Piacenza in dialogo con Marisella Gatti, giudice della sezione civile del Tribunale di Piacenza per un incontro dal titolo “Il curatore speciale del minore tra narrativa e diritto”. Alcuni brani del libro saranno letti dalla giornalista Marzia Foletti. All’incontro (in Sant’Ilario alle 15) organizzato da Aiaf sarà presente Laura Braga, psicologa e psicoterapeuta.