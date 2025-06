Le "Baccanti" di Leonardo Lidi suscitano emozioni e lunghissimi applausi a Veleia

«Cosa vogliamo da questo teatro? E come vogliono abitare le nuove generazioni il palcoscenico? Cercando una risposta noi iniziamo a danzare per il Dio del Teatro, a fare un po’ di baccano, a risvegliarci dal torpore fisico e mentale proposto dalla contemporaneità». Queste le parole di Leonardo Lidi a Libertà. Ieri alla prima nazionale a Veleia ha diretto 15 giovani attori e attrici in “Baccanti” di Euripide, con grande successo, suscitando forti emozioni nell'ambito del Festival del teatro antico (in replica stasera e domani alle ore 21.30).

Il foro veleiate è diventato, per il quinto anno, il luogo dove dà il suo frutto un percorso iniziato con la formazione degli attori a XNL Piacenza (spazio della Fondazione di Piacenza e Vigevano) grazie al progetto Bottega XNL – Fare Teatro, ideato e diretto da Paola Pedrazzini che, avendo assistito a varie fasi della produzione della tragedia, ha osservato: «Straordinario vedere lavorare Lidi, che imprime uno sguardo diverso rispetto ai maestri che abbiamo avuto gli anni scorsi. Ogni anno c’è una declinazione nuova».

Domani il servizio su Libertà.