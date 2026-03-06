L'Ente Farnese in prima linea: «I soli ad aver cura delle Mura»

Si torna a parlare di Mura Farnesiane, stasera stessa c’è l’incontro organizzato dalla Consulta Territorio. E si torna a parlare della loro trascuratezza, del fatto che la città non sappia capitalizzare questo tesoro monumentale. In realtà, fra i pochi soggetti, se non l’unico che periodicamente ha agito in concreto per il bene delle Mura è stato l’Ente Farnese, guidato dal generale Eugenio Gentile che non solo è storico delle Mura, ma anche attivo promotore della loro valorizzazione e rivendica il ruolo dell’Ente Farnese.

Gentile ricorda le una pulizia delle Mura voluta dal Comune risale al 1981, poi nel 1995 c’è stata la grande manifestazione di pulizia collettiva alla quale hanno partecipato tanti piacentini.