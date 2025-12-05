L'ex Carmine si prepara al Natale con la mostra-mercato di Creare

Le antiche navate dell’ex Chiesa del Carmine sono pronte per accogliere l’edizione natalizia di Creare, mostra-mercato di alto artigianato organizzata da Atena con il patrocinio del Comune di Piacenza.

Il calendario degli eventi natalizi piacentini, quindi, si arricchisce di un nuovo appuntamento: sabato 6 e domenica 7 dicembre, con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 e ingresso gratuito, infatti, l’ex Chiesa del Carmine - Laboratorio Aperto di Piacenza, ospiterà questo straordinario, ricco e affascinante bazar di oggetti artigianali nel segno del Natale.

Per il terzo anno consecutivo, in alternanza con l’edizione primaverile, torna quindi l’originale e atteso puntamento dedicato all’artigianato d’autore, alla creatività contemporanea e ai mestieri del saper fare in una prestigiosa cornice impreziosita da un raffinato allestimento che vestirà di atmosfere natalizie le aree esterne e gli spazi interni della chiesa.

Per la sua sesta edizione piacentina, Creare riunirà all’ex Carmine artigiani provenienti da ogni parte d’Italia, selezionati per creatività, qualità e unicità delle loro produzioni.

Tra le categorie presenti: gioielleria artigianale con creazioni in metalli nobili, pietre naturali, resine e tecniche sperimentali; pelletteria e accessori fashion con borse, cinture, portafogli e oggetti in pelle realizzati a mano; scarpe artigianali con calzature fatte a mano, modelli classici e personalizzati; abbigliamento e sartoria, con capi originali prodotti da designer emergenti; ceramica e oggettistica d’arte con pezzi unici, decorazioni e complementi d’ar-redo; illustrazione e cartoleria artistica, con stampe, poster, opere originali e piccoli editori; prodotti naturali e benessere con cosmetici artigianali e creazioni sostenibili; decorazioni e idee regalo con oggetti perfetti per il periodo natalizio, ideali per doni unici.

«Quella che stiamo per inaugurare - commentano Giuseppe Frittoli ed Elisa Zanotti di Atena - è l’edizione più ricca di tutte quelle finora organizzate. Ci saranno più di cinquanta artigiani provenienti da tutta Italia, selezionati per la qualità ma anche per l’originalità delle loro crea-zioni e i visitatori avranno anche la possibilità, con diversi espositori, di farsi realizzare og-getti personalizzati e su misura».