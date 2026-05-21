Libri arcobaleno in biblioteca contro omofobia e transfobia

C’è Giorgio Bassani ma anche Pier Vittorio Tondelli, c’è Michela Murgia e Chiara Valerio, fino a William Burroughs. Tutti autori con una cosa in comune: aver raccontato storie senza la necessità di aderire a un genere sessuale definito. Sono alcuni dei nomi sulle copertine dei nuovi libri “gender free” appena arrivati alla biblioteca di Calendasco: si tratta di oltre una ventina di volumi, appena acquistati, tutti dedicata al tema dell’uguaglianza di genere.

La scelta dei libri arriva dalla bibliotecarie della cooperativa Educarte, che gestiscono le sale dedicate alla cultura al piano terra del municipio di Calendasco. L’annuncio arriva proprio in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, che si è celebrata lo scorso 17 maggio. L’elenco contiene in gran parte opere di narrativa italiane e straniere, storie d’amore non convenzionali, saggi o libri per adolescenti e bambini sul tema delle relazioni tra persone dello stesso sesso, da “Chiamami col tuo nome” di André Aciman fino a The Danish Girl di David Ebershoff.

La scelta è stata quella di non creare un vero e proprio scaffale sulle tematiche Lgbtqia+, bensì di “spargere” i volumi all’interno delle normali sezioni della biblioteca: un modo per non “ghettizzare” l’argomento e viverlo come qualcosa di diverso dalla normalità delle storie raccontate nelle migliaia di libri già contenuti in biblioteca. Tuttavia, questi nuovi volumi saranno presto dotati di una “etichetta arcobaleno”, un bollino dei colori inequivocabili che aiuti il lettore ad identificare subito il contenuto “gender free” delle storie raccontate.