L'Italia sorride a Locarno per il film "Gioia mia" prodotto dalla piacentina Benedetta Scagnelli
La pellicola nel palmarès grazie al premio della giuria del concorso Cineasti del presente
August 16, 2025|2 ore fa
Cast e troupe di "Gioia Mia" con al centro la produttrice piacentina Scagnelli
La Sicilia dei ricordi d’infanzia di Margherita Spampinato, raccontata in “Gioia mia”, ha vinto il premio della Giuria del concorso Cineasti del presente al Festival di Locarno.
L’Italia e la nostra città volano così nel palmarès: il film è stato infatti prodotto dalla piacentina Benedetta Scagnelli con Alessio Pasqua per la società Yagi Media, in associazione con Gianluca Arcopinto e Claudio Cofrancesco.
Il film sarà distribuito nella sale da Fandango.
La pellicola, come ha detto la regista davanti al pubblico del GranRex, aveva «un budget così piccolo, ma così piccolo, che l’aiuto di tutti, dalle nonne ai bambini al cane alla troupe» ha fornito un contributo speciale e si è rivelato vincente.