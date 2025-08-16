L'Italia sorride a Locarno per il film "Gioia mia" prodotto dalla piacentina Benedetta Scagnelli

La Sicilia dei ricordi d’infanzia di Margherita Spampinato, raccontata in “Gioia mia”, ha vinto il premio della Giuria del concorso Cineasti del presente al Festival di Locarno.

L’Italia e la nostra città volano così nel palmarès: il film è stato infatti prodotto dalla piacentina Benedetta Scagnelli con Alessio Pasqua per la società Yagi Media, in associazione con Gianluca Arcopinto e Claudio Cofrancesco.

Il red carpet a Locarno

Il film sarà distribuito nella sale da Fandango.

La pellicola, come ha detto la regista davanti al pubblico del GranRex, aveva «un budget così piccolo, ma così piccolo, che l’aiuto di tutti, dalle nonne ai bambini al cane alla troupe» ha fornito un contributo speciale e si è rivelato vincente.