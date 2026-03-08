Mr. Bowl: «Auguri a tutte le donne! Che grande Gabriella Simoni»

Mr. Bowl, cos'ha in mano? Anzi, nelle mani.

«Buongiorno a lei, ineducato e ignorante. Come vede, un mazzo di rose e mimose. E nell'altra mano un caschetto per andare al fronte».

È un po' ambiguo, non trova?

«No. Le rose e le mimose sono per tutte le donne che combattono ogni giorno, in tutti i sensi. Voglio dedicarle, regalarle alle donne, perché la strada da fare è tanta, ancora molto in salita. Quindi è per loro, con una menzione speciale per le giornaliste con le quali lavoro ogni giorno. Si fanno non in quattro, ma in mille per questo lavoro. E le voglio ringraziare per non mollare mai».

Questo è molto bello. Ma il caschino bellico?

«Questo è di Gabriella Simoni! L'altra donna strepitosa che voglio ringraziare per questo regalo. È un casco che mi ha portato dall'Iraq, il suo dono per Bowlcast. Vorrei tanto partire con lei per la prossima avventura. Essere in prima linea, rischiare tutto per raccontare quello che succede in un paese in guerra».

Adesso la situazione è difficile in molti paesi. Palestina, Ucraina, Iran. Credevo lei fosse un pacifista.

«Sono assolutamente pacifista, come lo è Gabriella Simoni. Molte volte chi vede l'orrore della guerra, raccontandolo da grande giornalista, è il più convinto pacifista. I suoi racconti sono affascinanti, in alcuni momenti spaventosi, ma sempre ironici. Le hanno sparato, è stata imprigionata, ne ha viste di ogni, ma racconta tutto con il sorriso, con grande passione e con l'ironia tipica fiorentina. Uno spasso. Non poteva esserci ospite migliore di Bowlcast per l'8 marzo, la giornata Internazionale della donna».

Però in conduzione ci sono Tassi e Di Trani, due uomini.

«Esseri strani, direi, probabilmente anche un po' inutili, ma ormai mi sono affezionato. E poi in questa puntata c'è stato anche un mezzo ammutinamento da parte di un'altra donna...»

E chi sarebbe?

«La conoscete bene ormai: si tratta di Benedetta Del Re, scrive tanti pezzi per il tg e per il giornale. Dà anche un senso agli appunti sgangherati di Tassi per Zona Sport. Comunque, in questa puntata di Bowlcast, a un certo punto ha sostituito Di Trani. È arrivata, gli ha detto di fare un servizio tg e via. L'ha spodestato e si è messa al suo posto. Bene così».

E rieccoci alla parte in cui non la seguo più, come sempre. Va bene, ma i racconti incredibili di Gabriella Simoni?

«Ci riprova sempre, ma io non cedo. Sono un cinico, una volta ho spoilerato il finale del Signore degli Anelli a un bambino di 8 anni che lo vedeva per la prima volta, ma non spoilero il mio programma! Dovete guardare la puntata, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. Da domani sarà disponibile on demand su liberta.it, sezione Telelibertà. Per il podcast puro, potrete ascoltarlo sulle principali piattaforme audio. E ricordate che io vi giudico, con un caschino in testa e una rosa in mano, ma vi giudico. E ancora auguri a tutte le donne, grazie di esistere!»