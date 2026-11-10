Museo di Storia naturale, ok al progetto: nuova casa e apertura entro marzo ‘27

Aprirà le porte entro marzo 2027 - «il 21, primo giorno di primavera, anche se contiamo di anticipare», rivela convinto l’assessore alla Cultura Christian Fiazza - il nuovo Museo di Storia Naturale nella sua nuova collocazione a Palazzo del Governatore, in piazza Cavalli. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo firmato dallo studio Officina delle Idee su indicazione del comitato scientifico e ha ufficialmente pubblicato il bando da 250mila euro per l’affidamento dei lavori di allestimento.

«L’idea è quella di creare il terzo polo della cultura piacentina - spiega Fiazza -, che si aggiunge a quello di palazzo Farnese con i Musei Civici e all’altro polo musicale formato da Teatro Municipale, Xnl, Ricci Oddi e Conservatorio. Il terzo, appunto, sorgerà in piazza Cavalli, con Palazzo Gotico e Palazzo del Governatore che, fino a oggi, è stato una cattedrale inaccessibile, non nascondiamocelo. L’occasione è ridare nuova vita a una struttura storica e importante che non può essere dimenticata».

Il museo occuperà due piani dello storico edificio: al primo piano, più solenne e di rappresentanza, saranno allestite otto sale dove verranno riprodotti i diversi ecosistemi. Al secondo piano troveranno spazio un’aula didattica e alcune sale destinate a piccole mostre temporanee.

Massimo Giannini,