Musica, teatro e fiabe sotto le stelle: tornano i Giovedì dei Bersani

Quando il sole cala dietro le colline e la dolce brezza della Val Vezzeno inizia a carezzare le fronde degli alberi, ai Bersani una piazzetta si trasforma in un piccolo teatro sotto le stelle. Tra murales colorati, sentieri immersi nel verde e case che sembrano uscite da una fiaba, il borgo nel comune di Gropparello si prepara ad accogliere una nuova edizione dei "Giovedì dei Bersani", la rassegna estiva organizzata dall'associazione Arte Nostra che da anni porta cultura e spettacolo in uno degli angoli più suggestivi del territorio. Un luogo speciale, conosciuto anche come il "borgo delle fiabe" per i suoi murales che decorano muri e facciate raccontando storie e personaggi fantastici. Ed è proprio qui, nella piazzetta del paese, che prenderanno vita cinque appuntamenti pensati per pubblici di tutte le età, sempre a ingresso libero.

La rassegna si aprirà il 18 giugno con il teatro. A salire sul palco sarà la compagnia Il filo di Arianna, presenza ormai affezionata ai Bersani, con la commedia "La casa sul lago", spettacolo originale che inaugurerà il cartellone come da tradizione. Il 25 giugno spazio alla musica con il Duo Incontro, formato da flauto traverso e chitarra classica. Lo spettacolo proporrà un viaggio sonoro tra musica classica e folk, intrecciando melodie e tradizioni provenienti da diversi Paesi. Ancora musica il 2 luglio con i Born in the Sixties, trio acustico già conosciuto dal pubblico della rassegna. Il gruppo proporrà un repertorio che guarda ai grandi classici folk e rock degli anni Sessanta e Settanta, tra armonie vocali e atmosfere d'oltreoceano. Il 9 luglio la chiusura sarà affidata a un progetto inedito che vedrà protagonisti il poliedrico musicista Athos Bassissi, Massimo Tagliata al pianoforte e la voce di Maura Menegatti. Uno spettacolo che promette di alternare virtuosismi strumentali e grandi melodie. In mezzo, il 30 giugno, ci sarà anche un appuntamento dedicato ai più piccoli: la compagnia Fantateatro porterà in scena la fiaba dei "Tre porcellini", trasformando la piazzetta in un palcoscenico a misura di bambino.

Cinque serate diverse tra teatro, musica e fantasia. Con un ingrediente che ai Bersani non manca mai: il piacere di stare insieme all'aperto, circondati dal verde e dalla bellezza discreta di un borgo che non smette mai di sorprendere.